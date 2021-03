জীবন যখন যতটুকু দিয়েছে, সবটুকুতেই তৃপ্ত: নওশীন

কুদরত উল্লাহ: বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী, মডেল ও আরজে নওশীন প্রায় এক বছর ধরে পর্দার বাইরে আছেন। শুধু বাইরে নয় দেশের বাইরে রয়েছেন। কিন্তু কেন? কিংবা কেমন আছেন তিনি? এমন সব সমসাময়িক আলাপ করতেই আমেরিকাতে থেকে সময় দিলেন অনলাইনে। জনপ্রিয় এই মানুষটির সঙ্গে কথা হলো প্রতিবেদক.কম এর।

প্রতিবেদক.কম: কেমন চলে দিনকাল?

নওশীন: আমি বেশ ভালো আছি, আলহাম্মুদিল্লাহ। মিস করি দেশের সবাইকে।

প্রতিবেদক.কম: দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকায় আছেন। বিষয়টি কি?

নওশীন: বিষয়টা খুবই সামান্য। আমি প্রায়ই আমেরিকায় যাওয়া আসা করতাম। এখানে আমার বাবা-মা থাকেন, আমার সন্তান এখানে পড়াশোনা করছিল। তাই আমি আসা যাওয়ার মধ্যেই ছিলাম। কিন্তু গত এক বছরেরও বেশি ধরে আছি এখানে। এটা মূলত দুটি কারণ।

প্রতিবেদক.কম: দুই কারণটা কি?

নওশীন: হুমম, সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম। প্রথম কারণ হলো আমার পরিবারের কাছে আসা, দ্বিতীয়টা হলো কোভিড এ লকডাউন ছিল। আর আমি নিজেও তো এখানকার নাগরিক, তাই এমনিতেও চাইলে থাকতে পারি। যাইহোক বাংলাদেশের ঢাকার বাসাটাও আছে কিন্তু।

প্রতিবেদক.কম: কোভিড-১৯ পুরো বিশ্বকেই থমকে দিয়েছে, আপনারা কতটা থমকে গিয়েছিলেন?

নওশীন: আসলে আমাকে থমকে দিতে পারেনি। যদি পজেটিভ দিকটাই বলি তাহলে বলতেই হয়, এতো লম্বা সময় পরিবারের সঙ্গে কখনও বড় হবার পর থাকিনি। তাই দীর্ঘ একটা সময় একসঙ্গে সবার থাকা হলো। কঠিন সময়ের মুখোমুখি হলে আপনি আরও বাস্তববাদি হবেন। তাই আমার উপলব্ধি হচ্ছে যে, কোন কিছু মেনে নিয়ে শক্ত থেকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার অসম্ভব বড় শক্তি দিয়েছে এই কোভিড-১৯ আমাকে। আর নেগেটিভ হচ্ছে, অনেক বন্ধু, পরিচিত মানুষদের হারানোর খবর শুনেছি বা শুনছি। আথিক ভাবে কেউ কেউ হয়তো অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এই যা…! কিন্তু আমার মনে হয়েছে এই সময়টাতে আমি সত্যটি উপলব্ধি করেছি এবং এটি আমাকে আগের চেয়ে আরও বেশি বাস্তবসম্মত করেছে।

প্রতিবেদক.কম: বর্তমানে সংসার জীবন কেমন যাচ্ছে?

নওশীন: সংসার সবসময় যেমন যায়। ঠিক তেমনই যাচ্ছে। আগেও আমরা দুজন ঠিক যেভাবে ছিলাম এখনও তেমনি আছি। দোয়া করবেন যেন এভাবেই থাকি। তবে এই মুহুর্তে আপনাদের হিল্লোল ভাই দেশেই আছেন। কিছুদিন আগেই আমেরিকা থেকে ফিরছেন।

প্রতিবেদক.কম: ফেরার কি কোন কারণ আছে?

নওশীন: হিল্লোলের সঙ্গেই যেতে চেয়েছিলাম। ওর কিছু শুটিং এর কাজ ছিল। তাছাড়া পড়শু আমাদের বিবাহবার্ষিকি। ভেবেছিলাম দেশে দুজন পালন করব। কিন্তু আমার অফিস থেকে ছুটি পাইনি। তাই এই প্রথম বিয়ের পর বার্ষিকি একসঙ্গে পালন করতে পারলাম না। এতে মন খারাপ হয়েছে আমার। তবে যাবো এর মধ্যেই।



প্রতিবেদক.কম: অভিনয়ে আবার ব্যস্ত হচ্ছেন কবে?

নওশীন: অভিনয়ের বিষয়টাতো এখনও জানি না। দেশে যখন যাবো, তখন অবশ্যই কাজ করার ইচ্ছা আছে। যারা আমাকে নিয়মিত আবার পর্দায় দেখতে চান বা আমাকে মনে রেখেছেন তাদের জন্য আমি সদা প্রস্তুত। অভিনয় মিস করি, তাই যখন দেশে যাবো তখন কাজ অবশ্যই করব।

প্রতিবেদক.কম: দিনশেষে নিজেকে কতটুকু সময় দিতে পারেন?

নওশীন: দিন শেষে নিজেকে সময়ই দেই তো। এখানে আমি ৯ থেকে ৫টা পর্যন্ত জব করি। ‘Office weekend live and other works so after office’। অন্যদিকে সপ্তাহে দুদিন ক্লাস থাকে অনলাইনে। এসবের মধ্যেই তো আছি আমি। আবার নিজের শরীরের প্রতিও যত্ন নিচ্ছি। বয়স হয়েছে না, যত্নতো একটু নিতেই হবে…হাহাহাহাহাহাহাহ!

প্রতিবেদক.কম: আর কয়েকমাস পরেই ঈদ। ঈদের কাজে কি নিয়মিত হতে পারবেন?

নওশীন: ঈদের কাজ নিয়ে ঠিক বলতে পারছি না। জানিনা কবে দেশে যেতে পারি। কিন্তু আসলে অবশ্যই চাইবো নাটক কিংবা উপস্থপনা করতে। ব্যপারটা ভাবলেই আমার অভিনয় উত্তেজনা কাজ করে, যে অনেকদিন পর স্ক্রিনে আসব। তাই যদি দেশে যাওয়া হয় এবং সেই সুযোগ থাকে তাহলে অবশ্যই স্ক্রিনে ফিরে আসবো।

প্রতিবেদক.কম: নিজেকে ব্যাখ্যা করবেন কিভাবে?

নওশীন: নিজেকে ব্যাখ্যা বিভিন্ন ভাবে করি আমি। ইতিবাচক থাকি। বিগত দিনের কোন কিছুর জন্য আফসোস করি না। জীবনে যখন যা পেয়েছি, সবটাতেই আমি তৃপ্ত। তাই ভাবি নিজেকে আমি সফল। সামনে আরও এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখি। আমি আসলে নিজে যা ভালোবাসি তাই করতে পছন্দ করি এবং পাশে থাকা কাছের মানুষদের নিয়ে থাকতে ভালোবাসি। যেহেতু আমার পাশের মানুষ গুলো এখনও আমাকে আগলে রাখে তাই বিশ্বাস করি আমি একজন সুখি ও সফল মানুষ।

প্রতিবেদক.কম: নিজেকে সুখি ও সফল ভাবলেন কি করে?

নওশীন: I am homely..

I homely person I love home I love my family .. i love my close friends’ এসব যতোদিন আমার সঙ্গে আছে, ততোদিন আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। জীবনে সুখি হতে হলে ভালো থাকা জানতে হয়, আমি এমনটাই মনে করি। তাই আমি সুখি ও সফলতার সঙ্গে বেঁচে আছি।

প্রতিবেদক.কম: অভিনয়ে কি আর নিয়মিত হচ্ছেন না?

নওশীন: অভিনয়ে হয়তো নিয়মিত হবো না। তবে যদি সম্ভব হয়, তাহলে দেশে গেলে মাঝে মাঝে কাজ করব।

প্রতিবেদক.কম: দেশের ফেরার সম্ভবনা কতটুকু?

নওশীন: দেশে ঠিক কবে যাবো, তা এখনও জানি না। তবে খুব শিঘ্রই জানতে পারবেন।

কে-ইউ/প্রতিবেদক

