আমাকেও বাড়ি ভাড়া দিতে হয়, বাজার করতে হয় : বাপ্পা মজুমদার

দেশের বর্তমান করোনা পরিস্থিতি ও আমাদের সংগীত সমাজ নিয়ে সম্প্রতি নিজের ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন সংগীতশিল্পী বাপ্পা মজুমদার। তার স্ট্যাটাসটি প্রতিবেদকের পাঠকের জন্য তুলে ধরা হলো।

‘আমি একজন কণ্ঠশ্রমিক ও একজন গান কারিগর! আমাকেও বাড়ি ভাড়া দিতে হয়, বাজার করতে হয়, নিত্যদিন চালানোর মতো উপার্জন করতে হয়। আর সবার মতোই। প্রায় এক মাসের বেশি হয়ে গ্যালো আমাদের গানের মানুষদের কাজ নেই। এই অবস্থা কতদিন স্থায়ী হবে আমরা জানি না! এখনি আমরা ভবিষ্যতের কথা ভেবে চোখে অন্ধকার দেখার অবস্থায়। এমতাবস্থায় ” Social Contribution” এর নামে বিনা পারিশ্রমিকে কিংবা স্বল্প পারিশ্রমিকে কাজ করতে বলা এক ধরণের সুযোগ নেয়া ছাড়া আর কিছু নয় বলে আমি মনে করি! বলা বাহূল্য… এই ভুখণ্ডে যেকোনো প্রয়োজনে সৃষ্টিশীল মানুষেরা সবসময়ে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন! তার জন্য তারা ঢোল পেটাবেন না, এ বিষয়ে অন্তত আমি নিশ্চিত!

সকলের সুবুদ্ধির উদয় হোক!

এই প্রকৃতি আমাদের ওপর সদয় হোক!

পরিশেষে আবারো বলি….

I am a musician..

I also need to pay my bills… !

And I do not work for free … !’