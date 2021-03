আছি ভালো, সাদা কালো: প্রসূন

কুদরত উল্লাহ: ময়মনসিংহের ফুলপুরের মেয়ে প্রসূন আজাদ। বাবা আজাদ হোসেন। বাবা-মা দু’জনেই পুলিশ অফিসার। তিনি ক্যামব্রিয়ান কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রী ছিলেন। পরে কলেজ পরিবর্তন করে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে চলে আসেন। ছোটবেলায় তিনি নতুন কুঁড়িতে কাজ করেছেন। এরপর বড় বেলায় ‘লাক্স-চ্যানেল আই সুপারস্টার ২০১২’ প্রতিযোগিতার প্রথম রানারআপ হন তিনি।

তারপর থেকেই লাইট ক্যামেরা অ্যাকশেন। অভিনয়ের দক্ষতা থাকায় এরপর থেকে আর পেছনে থাকতে হয়নি ক্যামেরার। সিনেমা থেকে নাটক, সব জায়গাতেই মায়াময় এক অভিনয়ের জায়গা তৈরী করে নেন। তবে এখন পর্দায় তিনি নেই, আবার আছেনও! আমরা দুজন দ্বিধান্বিত হয়ে বা দ্বিধা কাটাতেই তার সঙ্গে সমসাময়িক ব্যস্ততা নিয়ে অনলাইনে কথা হলো প্রতিবেদক.কম এর সঙ্গে।

প্রতিবেদক.কম: কেমন আছেন?

প্রসূন: আছি ভালো, সাদা কালো।

প্রতিবেদক.কম: দীর্ঘদিন ধরে মিডিয়াতে কাজ করছেন, বিষয়টি কিভাবে দেখছেন?

প্রসূন: মনে হয় এইতো সেইদিন এত আলো ঝলমলে মঞ্চে আমার নাম প্রথমবার এত সুন্দর লেগেছিল। হিসাব করলে তো লম্বা সময়। তবুও মনে হয়, শিখছি, প্রতিনিয়ত।

প্রতিবেদক.কম: কোভিড-১৯ পুরো বিশ্বকেই থমকে দিয়েছে, আপনারা কতটা থমকে গিয়েছিলেন?

প্রসূন: আমার জীবনে খুব বেশি পরিবর্তন আসে নাই। আগেও হরতাল হইলে চিন্তায় থাকতাম আব্বু আম্মু বাসায় না আসা পর্যন্ত। এখনো চিন্তায় থাকি , পুলিশদের নিরাপত্তার কথা আমরা বোধহয় যারা তাদের সন্তান তারা ছাড়া কেই তেমন একটা ভাবে না। তবুও, আলহামদুল্লিল্লাহ।

প্রতিবেদক.কম: বর্তমান জীবন কেমন যাচ্ছে?

প্রসূন: স্বপ্নের মত সুন্দর।

প্রতিবেদক.কম: অভিনয়ে আবার ব্যস্ত হচ্ছেন কবে?

প্রসূন: যখন আপনারা সুযোগ করে দিবেন, ব্যস্ত হব। নিজে থেকে কিছু হবে না আমার। আপনারা না চাইলে আমি চোখের সামনে পরি না।

প্রতিবেদক.কম: দিনশেষে নিজেকে কতটুকু সময় দিতে পারেন?

প্রসূন: নিজেকে নিয়েই তো আছি, নিজেকে নিয়ে বয়ে চলা, দুর্দান্ত এক্সপেরিয়ান্স।

প্রতিবেদক.কম: ঈদের কাজে কি নিয়মিত হতে পারবেন?

প্রসূন: আমার দর্শকদের যে স্টেন্ডার্ড, সে রকম গল্পে আমাকে কাস্ট করেন। আমি আছি ২৪/৭।

প্রতিবেদক.কম: নিজেকে ব্যাখ্যা করবেন কিভাবে?

প্রসূন: Sometimes,i can’t figure out myself. whatever I am, l Iove it in every way. (আমার প্রশ্নে প্রসূনের উত্তরটি বাংলায় লিখলে, পাঠকদের মাথার উপর দিয়ে যেতে পারে তাই তার উত্তরটি ইংরেজীতেই রাখা হলো)

প্রতিবেদক.কম: অভিনয়ের ব্যস্ততা আর ব্যক্তি জীবনের ব্যস্ততার মধ্যে কি কোন তফাত আছে?

প্রসূন: অনেক তফাত আছে। অভিনয়ে ভুল হইলে , অনেকে সাহায্য করে। জীবনে ভুল হইলে কেউ ধরায়া দেয় না।

প্রতিবেদক.কম: দেশের বাইরে কি যাচ্ছেন নাকি আবার?

প্রসূন: শুটিং পরলে যাবো।

প্রতিবেদক.কম: বাসায় বসে নাটক কিংবা সিনেমা গুলো দেখা হচ্ছে?

প্রসূন: প্রতিদিন, অন্তত একটা সিনেমা না দেখলে আমার সারাদিন অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

প্রতিবেদক.কম: এখন সময় কাটে কিভাবে?

প্রসূন: prosunazad.shop আর পড়া/জানাশুনা নিয়ে। এবং প্রচুর গান, রান্না এগুলো তো আছেই।

প্রতিবেদক.কম: অভিনেত্রীর বাইরে সবচেয়ে বেশি কি মনে পড়ে?

প্রসূন: আর কিছুই মনে পরে না। লাইট-ক্যামেরা ছাড়া, আর কিছুরই কমতি নাই আমার জীবনে। শুটিং এর কথাই মনে পরে।

কে-ইউ/প্রতিবেদক

